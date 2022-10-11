Turista sofre queda e morre em acidente com tirolesa em praia do Ceará

Um turista de 39 anos morreu após cair de uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, na cidade de Aracati (CE) nesta segunda (10). A estrutura da atração cedeu, o que fez com que a vítima caísse em queda livre até o chão.

Sérgio Murilo Lima de Santana chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em nota à reportagem, a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará informou que o dono do equipamento e um funcionário que operava a tirolesa já foram identificados e prestaram depoimento.

Sérgio Murilo Lima, 39, morreu após falha na estrutura de tirolesa Crédito: Reprodução/Facebook

Mais detalhes sobre o caso, como a causa da falha na estrutura e a causa da morte da vítima ainda serão confirmados por laudos.

Outras testemunhas do acidente também devem ser ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente,

"A SSPDS também informa que as investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Aracati, município do qual Canoa Quebrada faz parte", completou a nota.