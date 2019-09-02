Acidente

Turbina de avião pega fogo durante decolagem no Ceará

A aeronave, um Boeing 737-800, estava com 154 passageiros a bordo e precisou ser esvaziada. Ninguém ficou ferido

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 17:49 - Atualizado há 6 anos

Turbina de avião pega fogo durante decolagem. A aeronave saia do Ceará com destino à São Paulo Crédito: Reprodução | TV Globo

A turbina de um avião da companhia aérea Gol pegou fogo na manhã desta segunda-feira (02), durante decolagem do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro no Norte, no Ceará. O voo G3 1561 tinha como destino o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A aeronave, um Boeing 737-800, estava com 154 passageiros a bordo e precisou ser esvaziada. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Gol lamentou os transtornos e informou que a aeronave apresentou uma "limitação técnica" no momento da decolagem, tendo que retornar para avaliação da equipe de manutenção da companhia aérea.

Segundo a empresa, os passageiros receberam assistência necessária e estão sendo acomodados nos próximos voos da empresa e de empresas parceiras.

