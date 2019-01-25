Home
Tudo o que você precisa saber sobre o rompimento de barragem em MG

Barragem da Vale se rompeu e invadiu cidade mineira; companhia diz não ter "confirmação sobre a causa do acidente"; pelo menos 7 mortes foram confirmadas e 150 estão desaparecidas