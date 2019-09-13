Home
>
Brasil
>
TST propõe suspensão da greve dos Correios até julgamento do dissídio

TST propõe suspensão da greve dos Correios até julgamento do dissídio

70% dos empregados e dos serviços da estatal devem estar em atividade durante a paralisação. O descumprimento da decisão acarretará multa diária de R$ 50 mil