TSE multa Bolsonaro em R$ 55 mil e manda explicar gastos com 7 de Setembro

SÃO PAULO - O ministro Benedito Gonçalves, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) , determinou que Jair Bolsonaro (PL) e Walter Braga Netto (PL), candidato à vice na chapa do ex-presidente, sejam multados em R$ 55 mil cada por descumprimento de decisão judicial durante os eventos do bicentenário da independência.

Eles foram autuados por manter no ar publicidade dos atos realizados no ano passado, mesmo após decisão da corte determinando sua remoção.

Bolsonaro foi autuado por manter no ar publicidade dos atos realizados no ano passado Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (28), e nela, o ministro também pede a demonstração da origem dos recursos usados nos atos de campanha realizados no 7 de Setembro do ano passado, em Brasília e no Rio de Janeiro.

Os ex-candidatos são acusados de abuso de poder político e econômico, além de uso indevido dos meios de comunicação durante os eventos do Bicentenário da Independência.

A reportagem tentou contato com as defesas de Bolsonaro e de Braga Netto, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Gonçalves afirmou na deliberação que a manutenção da propaganda nas redes configura afronta à decisão judicial tomada à época, e argumentou que a diminuição de publicações não exime a aplicação de multa aos dois envolvidos.

O magistrado também determinou que sejam colhidos depoimentos de autoridades envolvidas na realização dos eventos. Entre eles, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, além do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).