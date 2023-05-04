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Julgamento

TSE cassa prefeito em SC e torna Luciano Hang inelegível por 8 anos

Prefeito Ari Vequi, de Brusque, e o vice foram cassados por abuso de poder econômico; Tribunal também aponta uso da estrutura das Lojas Havan para influenciar eleições
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2023 às 15:36

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 15:36

FLORIANÓPOLIS - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira (4), por maioria, cassar os mandatos do prefeito de Brusque (SC), Ari Vequi, e do vice, Gilmar Doerner, por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Também tornou o empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível por oito anos.
A decisão atende a pedido do Podemos, PT, PSB e PV, que alegaram que Hang usou a estrutura e marca das Lojas Havan para influenciar o resultado do pleito em favor da chapa de Vequi.
Prefeito de Brusque, Ari Vequi, com o empresário Luciano Hang
Prefeito cassado de Brusque, Ari Vequi, com o empresário Luciano Hang Crédito: Reprodução
Para o ministro Alexandre de Moraes, que proferiu o voto vencedor, "o conjunto probatório revela não apenas a participação direta do Investigado Luciano Hang nos atos abusivos, mas, sim, evidencia que os candidatos concorreram com os atos, tendo em vista a participação em eventos ilícitos, consubstanciados em live e em evento dentro das Lojas Havan".
O placar ficou em 5 a 2. Moraes divergiu do relator, Ricardo Lewandowski, que proferiu seu voto antes de se aposentar da Corte. O ministro Raul Araújo foi o único a seguir Lewandowski.

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