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Eleições 2022

TSE amplia participação em teste de segurança das urnas eletrônicas

Interessados têm até 29 de setembro para fazer pré-inscrição; o teste disponibiliza o hardware e o software da urna para serem escrutinados por especialistas

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 14:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 ago 2021 às 14:57
Urna - confirma
Criado em 2009, o teste público de segurança das urnas disponibiliza o hardware e o software da urna eletrônica para serem escrutinados por especialistas. Crédito: Carlos Alberto Silva
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quinta-feira (26) as regras para o sexto teste de segurança das urnas eletrônicas, e neste ano decidiu ampliar o número máximo de participantes, de 10 para 15, entre outras novidades. Os interessados têm até 29 de setembro para fazer uma pré-inscrição.
Criado em 2009, o teste público de segurança das urnas disponibiliza o hardware e o software da urna eletrônica para serem escrutinados por especialistas, instituições acadêmicas e órgão públicos.
Neste ano, cada uma das 15 participações poderá contar com uma equipe de até cinco pessoas. Outra novidade é ampliação dos programas disponibilizados para investigação, que agora incluem sistemas de apoio à auditoria de funcionamento das urnas e outros softwares verificadores, além dos códigos da própria urna.
O prazo para os investigadores inspecionarem os códigos-fontes dos sistemas também foi ampliado de uma para duas semanas, informou o TSE. A previsão é que resultados preliminares dos testes sejam publicados em 27 de novembro.

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