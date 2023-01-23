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No rio Uruguai

Três pessoas morrem e duas estão desaparecidas após naufrágio no RS

Embarcação de pequeno porte fazia travessia entre Argentina e Brasil, no rio Uruguai, quando foi atingida por uma tempestade; três pessoas foram resgatadas com vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2023 às 08:54

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 08:54

Corpo de Bombeiros faz buscas para tentar encontrar duas pessoas desaparecidas após um naufrágio de uma pequena embarcação no rio Uruguai
Corpo de Bombeiros faz buscas para tentar encontrar duas pessoas desaparecidas após um naufrágio de uma pequena embarcação no rio Uruguai Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar
Três pessoas morreram e duas ficaram desaparecidas depois que um barco foi atingido por forte tempestade no rio Uruguai, na divisa entre o Brasil e a Argentina. Outras três pessoas foram resgatadas com vida.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o acidente ocorreu neste sábado (21), por volta das 17h30, no município de Alecrim (RS), a 530 quilômetros de Porto Alegre. A embarcação levava cinco adultos e três crianças.
As vítimas fatais são Sinara Bogler Kuhn, 47, Noeli Ceconi da da Silva, 39, e o garoto Davi Pimentel, 7. Estão desaparecidos Jorginho Valdemir Machado, 44, e Siderlei Pimentel, 40. O Corpo de Bombeiros vem realizando buscas desde o fim da tarde de sábado para tentar encontrar os dois.
"Diversas equipes do Corpo de Bombeiros Militar e viaturas de resgate, além de mergulhadores e uma aeronave da Brigada já foram enviadas ao local", diz a corporação. Durante a madrugada deste domingo (22), sete bombeiros em dois barcos percorreram o rio tentando identificar sinais que levem até eles.
Os sobreviventes são uma mulher de 40 anos e duas meninas, de cinco e oito anos. Segundo o G1, eles foram resgatados por um morador da região, que viu o momento em que a tempestade atingiu a embarcação.
"Eu vi que eles estavam tomando banho na ilha do outro lado do rio, mas quando começou a tormenta o rio se enfureceu, veio um tufão, e eu não vi mais eles. Me apavorei, porque nunca tinha visto o rio tão enfurecido", disse Antônio Sergio Meller ao portal.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que as buscas seguirão até que os desaparecidos sejam encontrados. "A SSP se solidariza com a família das vítimas deste triste acidente e com a comunidade de Alecrim, se colocando inteiramente a disposição para ajudar no que for necessário", afirmou.

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