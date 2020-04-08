Três das maiores comunidades do Rio têm pelo menos 11 mortes pela Covid-19

A chegada da epidemia nas comunidades é uma das preocupações do Ministério da Saúde Crédito: Thor Deichmann/Pixabay

Três das maiores comunidades do Rio já tiveram pelo menos onze mortes confirmadas por Covid-19. Como o numero de casos da doença nessas favelas e quase igual ao de óbitos (14), especialistas acreditam que esta havendo uma subnotificação bem maior do que o normal em se tratando do novo coronavírus.

A chegada da epidemia nas comunidades é um dos maiores temores das autoridades de saúde. As favelas não costumam ter saneamento básico, as ruas são muito estreitas e, em geral, muitas pessoas dividem a mesma casa, propiciando a disseminação da doença.

Por enquanto, a grande maioria dos 1.251 casos da doença no município esta concentrada nos bairros mais ricos, na zona sul e na zona oeste. O numero de mortes e de 59. No entanto, os números indicam que já começam a se espalhar nas comunidades mais pobres.