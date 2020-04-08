Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Três das maiores comunidades do Rio têm pelo menos 11 mortes pela Covid-19
Pandemia de coronavírus

Três das maiores comunidades do Rio têm pelo menos 11 mortes pela Covid-19

A chegada da epidemia nas comunidades é um dos maiores temores das autoridades de saúde. As favelas não costumam ter saneamento básico, as ruas são muito estreitas e, em geral, muitas pessoas dividem a mesma casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 16:08

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 16:08

Coronavírus - Covid19
A chegada da epidemia nas comunidades é uma das preocupações do Ministério da Saúde Crédito: Thor Deichmann/Pixabay
Três das maiores comunidades do Rio já tiveram pelo menos onze mortes confirmadas por Covid-19. Como o numero de casos da doença nessas favelas e quase igual ao de óbitos (14), especialistas acreditam que esta havendo uma subnotificação bem maior do que o normal em se tratando do novo coronavírus.
A chegada da epidemia nas comunidades é um dos maiores temores das autoridades de saúde. As favelas não costumam ter saneamento básico, as ruas são muito estreitas e, em geral, muitas pessoas dividem a mesma casa, propiciando a disseminação da doença.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Por enquanto, a grande maioria dos 1.251 casos da doença no município esta concentrada nos bairros mais ricos, na zona sul e na zona oeste. O numero de mortes e de 59. No entanto, os números indicam que já começam a se espalhar nas comunidades mais pobres.
Na Rocinha, na zona sul, foram contabilizados seis casos e cinco mortes. Em Vigário Geral, na zona norte, foram três casos e o mesmo numero de mortes. Em Manguinhos, na zona norte, são cinco casos e três mortes.

Veja Também

Brasil tem 13.717 casos confirmados de coronavírus e 667 mortes

Contra coronavírus, cidades do litoral paulista vão barrar a entrada de turistas no feriado de Páscoa

Vitória é a 6ª capital do país com maior incidência de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados