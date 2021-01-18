"Teremos uma arma para que doentes não acabem em UTIs", diz  Drauzio Varella

Além disso, o médico ressaltou o total de mortes provocadas pela à Covid-19. "A pandemia é um pesadelo que tirou a vida de 210 mil brasileiros. Não precisava ter morrido tanta gente se não fossem as autoridades irresponsáveis que davam risadas das máscaras e do distanciamento social”, criticou.

Por fim, Varella disse que a solução para acabar com essa tragédia é a vacina, no entanto, meses serão necessários para eliminar totalmente o vírus. Por isso, ele orienta a população a lavar as mãos, ficar longe de aglomerações e usar máscara. “Eu não vejo a hora de chegar a minha vez de tomar a vacina. Qual? A que me for oferecida, a do Butantan, a da Fiocruz, não faz diferente. O que eu não quero é ficar doente e muito menos morrer”, finalizou.