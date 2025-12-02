Feminicídio

Suspeito de matar a ex-namorada de 17 anos é preso no RJ

Adrielle Malaquias havia terminado o relacionamento com Alex Pereira de Souza, que não aceitava a separação; a jovem foi morta com cinco tiros

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:31

Um homem de 29 anos, suspeito de matar a tiros a ex-namorada de 17 anos na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, foi preso após se apresentar a uma delegacia em Angra dos Reis, no Sul Fluminense, nesta segunda-feira (1º). O crime ocorreu no domingo (30). O enterro da vítima, identificada como Adrielle Malaquias Messias, será na quarta-feira (3).

De acordo com familiares, Adrielle havia terminado o relacionamento com Alex Pereira de Souza, que não aceitava a separação, mesmo após ela iniciar um novo namoro. A jovem foi morta com cinco tiros, e o suspeito fugiu em seguida. Souza aparece em fotos portando armas, e a polícia também investiga associação ao tráfico. A reportagem não localizou sua defesa. A família relatou que o casal se relacionou por cerca de um ano e chegou a morar junto. Nesse período, o suspeito era descrito como agressivo, com episódios frequentes de violência e ameaças contra a adolescente.

Adrielle chegou a ser levada para a UPA da Cidade de Deus e, depois, transferida para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. Parentes afirmam à polícia que ela vinha sendo perseguida nos últimos dias e que o ex repetia que "faria algo contra ela".

1.184 casos de feminicídio

De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de janeiro a outubro deste ano foram registrados 1.184 casos de feminicídio no país, uma média de quatro casos por dia. São Paulo é o estado que teve mais crimes do tipo, com 185 vítimas, seguido por Minas Gerais, com 113 casos, e pela Bahia, que contabilizou 85 feminicídios no período. Em seguida aparecem Rio de Janeiro (72), Paraná (71) e Rio Grande do Sul (69).

Em casos recentes de feminicídio ou tentativa estão o de Tainara Souza Santos, 31, atropelada e arrastada por um quilômetro por um homem que, supostamente, não aceitava o fim da relação. Ela sobreviveu, mas teve as duas pernas amputadas, e o agressor foi preso. Em outro caso, também em São Paulo, Evelin de Souza Saraiva, 38, foi baleada cinco vezes pelo ex, que a atacou enquanto ela trabalhava em uma barraca de pastel. Ela está internada em estado crítico, e o agressor fugiu. No Recife, Isabele Gomes de Macedo, 40, e seus quatro filhos, de 1 a 7 anos, morreram carbonizados após o companheiro, Aguinaldo José Alves, 21, incendiar a casa onde todos estavam, após mais um episódio de agressões. Ele foi detido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta