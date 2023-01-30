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Prisão preventiva

Suspeito de atropelar e matar jovem em saída de pré-carnaval é preso

Na delegacia, João Pedro Silva Alves, de 23 anos, confessou que ingeriu bebida alcoólica e que deixou o local após o acidente sem prestar socorro à vítima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 18:41

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 18:41

Estefany Ferreira Medina, de 20 anos, foi atropelada na saída de uma festa pré-carnaval
Estefany Ferreira Medina, de 20 anos, foi atropelada na saída de uma festa pré-carnaval Crédito: Arquivo pessoal
O estudante de psicologia João Pedro Silva Alves, de 23 anos, suspeito de atropelar e matar Estefany Ferreira Medina, de 20 anos, e fugir do local sem prestar socorro, teve a prisão preventiva decretada nesta segunda (30). Estefany foi atropelada na saída de uma festa, nas proximidades de uma chácara na área rural entre as cidades de São José do Rio Preto e Cedral, no interior de São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, João Pedro foi preso na tarde deste domingo (29), cerca de dez horas após o acidente, em sua casa em Guapiaçu, cidade vizinha de onde o atropelamento aconteceu. Ele foi identificado após imagens de câmeras de segurança da chácara onde a festa aconteceu flagrarem as placas do carro envolvido no acidente.
O veículo usado pelo estudante foi encontrado em frente à residência dele. O carro estava com o para-choque quebrado.
Na delegacia, o rapaz confessou que ingeriu bebida alcoólica e que deixou o local após o acidente sem prestar socorro à vítima. João Pedro passou por audiência de custódia na manhã desta segunda e teve a prisão preventiva decretada.
O advogado Juan Siqueira, que defende o estudante de psicologia, alega que o ocorrido não passou de um acidente e que vai solicitar a soltura do rapaz junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
"O caso é uma fatalidade. Dois jovens, ambos regressando de festas, se envolvem num acidente. De um lado, o condutor de um veículo automotor. De outro, as vítimas, certamente, caminhando em local impróprio, no meio de uma rodovia, com pouquíssima visualização, cuja estrada sequer é pavimentada e não conta com iluminação pública. Independentemente de o condutor estar ou não embriagado, fato é que nas condições locais era impossível evitar o resultado: acidente por atropelamento", disse o defensor em nota.
Ainda segundo Siqueira, o estudante deixou o local após ter sido atacado por pessoas que presenciaram o acidente.

Entenda o caso

Estefany Ferreira Medina saía de uma festa pré-carnaval acompanhada de um grupo de amigos, por volta das 7h deste domingo, quando foi atropelada por um carro desgovernado que passou pela estrada de terra em frente à chácara.
Os amigos da jovem relataram à polícia que o veículo estava em alta velocidade e fazendo manobras perigosas quando teria perdido o controle da direção e avançado em direção a um grupo de jovens.
Duas amigas de Estefany conseguiram se jogar para o lado, sendo atingidas de raspão pelo carro. Uma delas teve ferimentos leves. Já Estefany foi atropelada e arrastada por cerca de 10 metros pelo veículo.
O Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) foi chamado, mas a jovem morreu antes da chegada dos socorristas.
O corpo de Estefany está sendo velado no cemitério São João Batista e será enterrado no fim da tarde desta segunda.

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