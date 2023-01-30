Ônibus cai de ponte e quatro jogadores de time de futebol juvenil morrem

Ônibus caiu de uma ponte sobre o Rio Angu e transportava 33 pessoas; quatro mortes foram confirmadas Crédito: Reprodução/O vigilante online

Pelo menos quatro pessoas morreram em Minas Gerais, na madrugada desta segunda (30), em acidente com ônibus que transportava jogadores com idade entre 14 e 17 anos do time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias (RJ).

A equipe havia disputado um jogo em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, e voltava para casa. O acidente aconteceu na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata. O veículo caiu de uma ponte sobre o Rio Angu.

As mortes confirmadas até agora pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais são de um adulto e três adolescentes. Além dos jogadores e do motorista, integrantes da comissão técnica da equipe também estavam no veículo.