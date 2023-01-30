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Em Minas Gerais

Ônibus cai de ponte e quatro jogadores de time de futebol juvenil morrem

Veículo transportava o time de futebol juvenil de volta para o Rio de Janeiro quando caiu da ponte; quatro mortes foram confirmadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 12:14

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 12:14

Ônibus caiu de uma ponte sobre o Rio Angu e transportava 33 pessoas; quatro mortes foram confirmadas
Ônibus caiu de uma ponte sobre o Rio Angu e transportava 33 pessoas; quatro mortes foram confirmadas Crédito: Reprodução/O vigilante online
Pelo menos quatro pessoas morreram em Minas Gerais, na madrugada desta segunda (30), em acidente com ônibus que transportava jogadores com idade entre 14 e 17 anos do time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias (RJ).
A equipe havia disputado um jogo em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, e voltava para casa. O acidente aconteceu na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata. O veículo caiu de uma ponte sobre o Rio Angu.
As mortes confirmadas até agora pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais são de um adulto e três adolescentes. Além dos jogadores e do motorista, integrantes da comissão técnica da equipe também estavam no veículo.
O ônibus, ainda segundo a corporação, transportava 33 pessoas. Os bombeiros afirmam que 29 vítimas foram levadas para um hospital em Além Paraíba.

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