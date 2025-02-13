Suspeita de envenenar familiares com bolo é encontrada morta dentro da prisão

Deise é suspeita de envenenar familiares com arsênio contido em um bolo na antevéspera de Natal, na cidade litorânea de Torres (a 190 km de Porto Alegre).

Deise é suspeita de envenenar familiares com arsênio contido em um bolo na antevéspera de Natal Crédito: Reprodução

Ela foi achada sem vida durante a conferência matinal na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba (na região metropolitana da capital). Deise havia sido transferida para a unidade prisional por questão de segurança.

"Imediatamente, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência que, ao chegar no local, constatou o óbito", diz nota da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) do Rio Grande do Sul.

Segundo a autoridade gaúcha, Deise estava sozinha na cela, e ainda será investigada as circunstâncias da morte pela Polícia Civil e pelo IGP (Instituto-Geral de Perícias).

Três mulheres morreram após consumir o bolo envenenado, enquanto a sogra de Deise e uma criança de dez anos receberam alta após hospitalização.

Os policiais trabalhavam com a hipótese de que ela teria envenenado a farinha que a sogra utilizou para preparar o bolo. À época, a perícia encontrou altas dosagens de arsênio no ingrediente.

A polícia também encontrou notas de compra de arsênio em um celular de Deise que foi apreendido.

Na quarta-feira (12), o IGP divulgou laudo apontando que os alimentos levados por Deise ao hospital quando foi visitar sua sogra não continham veneno.

Os peritos analisaram diferentes itens levados por ela: um torrone, quatro bombons, quatro barras de cereal, um pacote de biscoito, um pacote de chiclete, uma garrafa de suco, um pastel e um canudo.

Deise Moura dos Anjos estava presa desde o dia 5 de janeiro. A polícia traçou um perfil da mulher como sendo "manipuladora" e "fria", e investiga possíveis homicídios em série.