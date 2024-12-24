Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Duas pessoas morrem e três estão internadas após comerem bolo no RS
Investigação

Duas pessoas morrem e três estão internadas após comerem bolo no RS

Vários produtos fora da data de vencimento foram encontrados na casa da responsável pelo preparo do bolo, que também está hospitalizada

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 17:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 dez 2024 às 17:35
Duas pessoas morreram e outras três estão hospitalizadas após comerem um bolo na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul (RS). A Polícia Civil investiga o caso.
Cinco vítimas – quatro mulheres e uma criança – procuraram assistência médica no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres por na madrugada desta terça-feira (24).
As duas mulheres morreram com intervalo de algumas horas. Ambas tiveram parada cardiorrespiratória, de acordo com o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres. Outras duas mulheres permanecem na UTI, e uma criança de 10 anos está na sala vermelha do hospital. A identidade das vítimas não foi divulgada.
Bolo que teria causado envenenamento ou intoxicação de familiares em Torres (RS)
Bolo que teria causado envenenamento ou intoxicação de familiares em Torres (RS) Crédito: Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga o caso. A polícia informou que a família estava em casa reunida para um café da tarde, quando algumas pessoas começaram a se sentir mal.
Ainda de acordo com os investigadores, vários produtos fora da data de vencimento foram encontrados na casa da responsável pelo preparo do bolo, que também está hospitalizada.
Amostras clínicas e toxicológicas dos pacientes foram encaminhadas para análise pelo hospital ao Centro de Informações Toxicológicas (CIT), em Porto Alegre.
Os alimentos consumidos pela família foram apreendidos para perícia. A Polícia Civil encaminhou os corpos para necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Rio Grande do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados