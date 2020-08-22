Sul do Brasil volta a registrar temperaturas abaixo de zero

Neve no ES: Incaper descarta possibilidade de fenômeno em terras capixabas Crédito: Pixabay | Free-Photos

O Sul do Brasil voltou a registrar clima bastante frio neste sábado (22). Nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os termômetros registraram temperaturas negativas, a exemplo do que já havia ocorrido nesta sexta (21).

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as condições são favoráveis à formação de geadas em várias regiões paranaenses.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen apontou que a temperatura mais baixa foi registrada em General Carneiro, batendo os -5,7°C, mas em todo o estado a madrugada foi de muito frio.

Segundo ele, há presença de pouca nebulosidade, situação que favorece o declínio acentuado das temperaturas, ficando negativas no centro-sul e no sul da região metropolitana de Curitiba.

O Simepar explicou que a massa de ar mais frio e seco que se projetou sobre o Sul do País deixou o céu com poucas nuvens e com temperaturas ainda baixas no Paraná.

Já no Rio Grande do Sul não foi diferente. Em Serafina Corrêa, localizada no norte do estado, a temperatura chegou a -3,4°C. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alertou para geadas na região.

Em Quaraí, o termômetro também ficou abaixo de zero, marcando -2,5°C. O Inmet apontou que uma intensa massa de ar frio causou um declínio acentuado na temperatura da cidade.

Em Santa Catarina, a madrugada bateu -1°C em Abson Batista, mas o registro mais gelado foi na cidade de Urupema, considerada a mais fria do Brasil, com -8°C na madrugada, segundo o Ciram (Centro de INformações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina).

A temperatura continua baixa na cidade durante todo o dia, mesmo com o céu ensolarado, registrando máxima de 13°C e mínima de -7°C.

Várias outras cidades de Santa Catarina também tiveram registros negativos, como Petrolândia, Ponte Serrada, Santa Terezinha, Porto União e Major Gercino, de acordo com o Ciram.

Nesta sexta (22), cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul já haviam registrado temperaturas abaixo de zero, com neve em vários municípios dos dois estados, como estava previsto pela meteorologia.

A neve chegou em São Francisco de Paula, Gramado, Pinheiro Machado, Riozinho, São José dos Ausentes, Cambará do Sul e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul; e em Bom Jardim da Serra e São Joaquim, em Santa Catarina.

A condição climática preocupa autoridades que pedem que turistas sem reservas não visitem os locais. Pode haver risco de acidentes com eventual gelo em estradas sinuosas e de aglomeração de visitantes (e, portanto, de maior contágio de coronavírus).

Além disso, os pontos turísticos em áreas públicas estão fechados por causa do novo coronavírus. É o caso do Morro da Antena, em Urupema, e do Mirante da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Muller.