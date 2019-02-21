Home
>
Brasil
>
STF tem quatro votos a favor de enquadrar homofobia como racismo

STF tem quatro votos a favor de enquadrar homofobia como racismo

O prazo para que a Câmara dos Deputados ou o Senado aprovem a medida ainda não foi definido; após o voto de Barroso, a sessão foi suspensa e será retomada na próxima quarta-feira (27)