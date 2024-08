STF julga Fátima de Tubarão, que ameaçou 'pegar o Xandão', nos atos de 8/1

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta sexta-feira, 2, o julgamento da ação penal que pode condenar Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a Fátima de Tubarão, pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O relator, o ministro do Supermo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, votou pela condenação dela a 17 anos de prisão, mais o pagamento de R$ 30 milhões pelos danos materiais ao patrimônio da União, valor a ser pago de forma solidária com os demais condenados.

Fátima, que tinha 67 anos no dia dos atos golpistas, é natural de Tubarão (SC) e ganhou destaque nas redes sociais por vídeo gravado durante a invasão às sedes dos Três Poderes. Na gravação, Fátima diz estar "quebrando tudo" e ameaça Moraes. "Vamos para guerra. Vou pegar o 'Xandão' agora", disse. Fátima está em prisão preventiva desde janeiro de 2023. Desde março do ano passado, sob a alegação de problemas de saúde, a defesa dela tenta a mudança para o regime de prisão domiciliar, mas o pedido foi rejeitado em cinco ocasiões.

Ela consta no levantamento do Estadão, publicado dois dias depois dos ataques do 8 de Janeiro, que mostrou ao menos 88 pessoas que se envolveram diretamente nas invasões e depredações aos prédios dos Três Poderes. Segundo o levantamento, a convocação para os atos já tinha um propósito golpista preestabelecido.