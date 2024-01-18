Atos antidemocráticos como fachada das prisões políticas do dia 15/12/22 no ES

Para se ter uma ideia, o Código de Processo Penal (CPP) fixa 10 dias para um inquérito ser concluído e 5 dias para o Ministério Público denunciar, em caso de réu preso. Passados 400 dias, os alvos foram soltos , do jeito que entraram, sem nenhuma prova produzida até hoje. Não seria tempo suficiente para achar algo e confirmar a narrativa? Há uma inequívoca violação aos direitos humanos nesse caso.

Essa violação já começou com a subversão do devido processo legal na origem do procedimento: resulta de pedidos diretos da Procuradora-Geral do MP-ES a Moraes, o que é ilegal.

O STF sempre anulou casos assim. Um exemplo é a Operação SISTEMA $, deflagrada em 2020 pela Lava Jato do Rio de Janeiro contra o então advogado e atual ministro do STF Zanin. Foi anulada pelo ministro Gilmar Mendes na Reclamação 43.479, sob argumento de que o MPF-RJ usurpou a atribuição do MP-RJ. O caso do ES é idêntico, só que em sentido contrário, do MPES usurpando atribuição da PGR. O princípio da igualdade assegura aos alvos do ES o mesmo direito de serem investigados pela autoridade competente conforme a lei, o que se chama princípio do promotor natural.

A PGR fez duras manifestações contra a procuradora, além de tê-la denunciado ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Também entrou com recurso imediatamente após as prisões, requerendo ao colegiado do STF o arquivamento do caso. Mais de um ano depois, o recurso segue sem previsão de pauta por Moraes.

A PGR, com razão, acusou: 1) a usurpação de sua atribuição, tendo a procuradora agido contra lei federal expressa, que dispõe que somente a PGR atua diretamente no STF; 2) a inexistência dos crimes apontados; e 3) a tentativa de se criar uma nova frente investigatória com Moraes, para burlar uma decisão do próprio STF, que proibiu em 2021 a investigação dos alvos em um inquérito estadual requisitado diretamente pela mesma procuradora contra as mesmas pessoas, embora sem foro privilegiado. Essa suspensão ocorreu na Reclamação 47.792 a pedido da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a maior e mais antiga entidade de defesa da liberdade de imprensa no país. O princípio “Ne Bis In Idem” proíbe a existência de dois procedimentos criminais para investigar um mesmo fato.

A pedido da procuradora, Moraes também quebrou sigilos de 2017 a 2022, um longo período de seis anos. Sem relação com os fatos presentes, isso pode ser visto como uma prática de “fishing expedition” (pescaria de provas). É uma tática proibida pelo STF, que consiste em procurar qualquer fato para implicar o alvo, ainda que não relacionado ao objeto original das apurações.

STF Crédito: Fábio Rodrigues / Agência Brasil

As pessoas que denunciavam corrupção estadual e omissão da procuradora desde 2019 foram subitamente apontadas como extremistas radicais e autores de atos antidemocráticos somente nas eleições de 2022, data da petição. A decisão só saiu em dezembro.

Contudo, nunca acamparam em quartéis, nem participaram de nenhuma manifestação, não pediram a volta da ditadura, nem o fim do Estado de Direito, nem sequer fechamento das instituições e tampouco do STF. Também não se relacionam com o 8 de janeiro