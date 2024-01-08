Ato pró-democracia é realizado no ES para marcar um ano do 8 de janeiro

Partidos de esquerda, lideranças sindicais, políticos, movimentos sociais e manifestantes compareceram em ato pela democracia na data que marca um ano dos ataques golpistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A manifestação aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (8) em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória.
Ato pela democracia marca um ano de 8 de janeiro no ES
Compareceram e discursaram no local o deputado federal Helder Salomão (PT), a deputada estadual Camila Valadão (Psol), os vereadores Karla Coser (Psol) e André Moreira (Psol).
A presidente da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES), Clemilde Cortes Pereira, disse que o objetivo do ato é relembrar os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, para garantir que eles não se repitam, e também enfatizar a importância da punição aos responsáveis pela tentativa de golpe.
“É para que a gente fique vigilante, que se punam os golpistas e que se penalize até os mentores intelectuais daquela tentativa de golpe. É importante que não se dê anistia para os golpistas. Porque o país está sempre sob a ameaça do fascismo. Se não punir, infelizmente, isso pode se repetir”, argumentou.
O evento começou por volta das 17h. Também estavam presentes representantes dos deputados Iriny Lopes e João Coser, ambos do PT, e da deputada federal Jack Rocha (PT). Esta última compareceu, em Brasília, ao evento "Democracia Inabalada", no Congresso Nacional, que marcou um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro.