Ato pró-democracia é realizado no ES para marcar um ano do 8 de janeiro

Ato pela democracia em frente à Assembleia Legislativa do ES marca um ano de 8 de janeiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Ato pela democracia marca um ano de 8 de janeiro no ES

Compareceram e discursaram no local o deputado federal Helder Salomão (PT), a deputada estadual Camila Valadão (Psol), os vereadores Karla Coser (Psol) e André Moreira (Psol).

A presidente da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES), Clemilde Cortes Pereira, disse que o objetivo do ato é relembrar os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, para garantir que eles não se repitam, e também enfatizar a importância da punição aos responsáveis pela tentativa de golpe.

“É para que a gente fique vigilante, que se punam os golpistas e que se penalize até os mentores intelectuais daquela tentativa de golpe. É importante que não se dê anistia para os golpistas. Porque o país está sempre sob a ameaça do fascismo. Se não punir, infelizmente, isso pode se repetir”, argumentou.