STF forma maioria para condenar Geddel e Lúcio por bunker de R$ 51 mi

Os emedebistas e a mãe deles, Marluce Vieira Lima, foram denunciados em dezembro de 2017, três meses após a deflagração da Operação Tesouro Perdido - que apreendeu R$ 51 milhões em dinheiro vivo

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 17:47 - Atualizado há 6 anos

Malas de dinheiro encontradas no aparamento de Salvador Crédito: Reprodução

Agência Estado - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta terça-feira (22) para condenar o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) e o irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima (MDB), pelo crime de lavagem de dinheiro no caso do bunker dos R$ 51 milhões em Salvador (BA).

Até agora, os três ministros que já votaram - Edson Fachin, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski - defenderam a condenação dos irmãos por lavagem de dinheiro. No caso do crime de associação criminosa, no entanto, Lewandowski abriu divergência parcial dos colegas. "Para que determinado indivíduo possa ser considerado sujeito ativo do crime, para que responda por essa infração criminal, é preciso que tenha consciência de que participa de uma organização que tenha como finalidade delinquir", observou Lewandowski.

"No presente caso, a permanência e estabilidade do vínculo entre os acusados decorre da relação familiar, caracterizada por laços de consanguinidade existente entre eles. No ponto, importa considerar que nada há nos autos que permita concluir que o relacionamento dos acusados se deva ao propósito de praticar ilícitos penais. Constituem uma família", completou Lewandowski.

Até a publicação deste texto, ainda faltavam votar os ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Depois que todos votarem, os ministros ainda vão discutir a dosimetria da pena.

Geddel, preso desde 8 de setembro de 2017, Lúcio Vieira Lima e a mãe dos emedebistas, Marluce Vieira Lima, foram denunciados em dezembro de 2017, três meses após a deflagração da Operação Tesouro Perdido, que apreendeu, em 5 de setembro daquele ano, os R$ 51 milhões em dinheiro vivo - R$ 42,6 milhões e US$ 2,6 milhões - em um apartamento em Salvador, que fica a pouco mais de um quilômetro da casa da matriarca. No dinheiro, foram encontradas digitais de Geddel.

Para Marluce Vieira Lima, o processo foi desmembrado à primeira instância.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), no período de 2010 a 2017, os irmãos Vieira Lima e a mãe praticaram uma série de atos com a finalidade de ocultar valores provenientes de crimes: repasses de R$ 20 milhões pelo doleiro Lúcio Bolonha Funaro a Geddel por atos de corrupção na Caixa Econômica Federal; recebimento por Geddel e Lúcio de R$ 3,9 milhões do Grupo Odebrecht e apropriação de parte da remuneração paga pela Câmara dos Deputados a secretários parlamentares.

Segundo o MPF, os valores foram dissimulados por meio de empreendimentos imobiliários.

