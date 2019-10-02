Home
>
Brasil
>
STF confirma tese que pode anular sentenças da Lava Jato e afetar Lula

STF confirma tese que pode anular sentenças da Lava Jato e afetar Lula

O placar foi de 7 votos a 4 a favor da tese de que réus delatores devem apresentar suas alegações finais antes dos delatados

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 18:14

 - Atualizado há 6 anos

STF confirma tese que pode anular sentenças da Lava Jato e afetar Lula Crédito: Nelson Jr./STF

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) retomou nesta quarta-feira (2) o julgamento de um processo que abre precedente para anular sentenças da Lava Jato.

Recomendado para você

Políticos e influenciadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA por retirada de sanções a ministro do STF

‘Nunca será Reagan’: bolsonaristas atacam Trump após fim da Magnitsky a Moraes

Veja como reduzir o uso de telas, fortalecer vínculos familiares e incentivar a leitura durante o recesso

5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares

Decisão do ministro Flávio Dino, do STF, determinou busca e apreensão e quebra de sigilo sobre Mariângela Fialek

Assessora é suspeita de direcionar emendas sob ordens direta de Lira

O placar foi de 7 votos a 4 a favor da tese de que réus delatores devem apresentar suas alegações finais antes dos delatados. Ela pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ao menos um de seus processos, o do sítio de Atibaia (SP).

O julgamento foi suspenso, no entanto, antes de o plenário decidir sobre possibilidades de limitação, para que não haja uma avalanche de pedidos de anulação de sentença.

Leia mais

Imagem - Entenda a discussão sobre ida de Lula ao semiaberto e o que pode acontecer

Entenda a discussão sobre ida de Lula ao semiaberto e o que pode acontecer

Imagem - Presidente do TRF-4: Lula tem 'regalia' e não cabe a ele definir prisão

Presidente do TRF-4: Lula tem 'regalia' e não cabe a ele definir prisão

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais