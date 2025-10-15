Home
>
Brasil
>
STF cancela sessão extra e espera acabar julgamento do núcleo 4  terça-feira (21)

STF cancela sessão extra e espera acabar julgamento do núcleo 4  terça-feira (21)

Expectativa entre os ministros da Primeira Turma é concluir votação e dosimetria das penas do núcleo de desinformação na semana que vem

Rayssa Motta

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:38

Em relatório apresentado no julgamento no STF, Procuradoria-Geral da República afirma que Angelo Martins Denicoli contribuiu diretamente na estruturação de documentos inverídicos

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) cancelou a sessão extra que havia sido convocada nesta quarta-feira (15), para julgar o núcleo de desinformação da trama golpista. O julgamento será retomado na próxima terça-feira (21), e a expectativa entre os ministros é que seja concluído no mesmo dia.

Recomendado para você

Expectativa entre os ministros da Primeira Turma é concluir votação e dosimetria das penas do núcleo de desinformação na semana que vem

STF cancela sessão extra e espera acabar julgamento do núcleo 4  terça-feira (21)

Frei Chico não é investigado no inquérito e entidade não foi encontrada para comentar; processo é o mesmo que desencadeou operação da PF sobre descontos fraudulentos

Mendonça bloqueia R$ 389 milhões de sindicato que tem irmão de Lula como vice

Proposta determina punições mais rigorosas para crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como assaltos e envolvimento em organizações criminosas

Senado aprova penas mais duras para crimes violentos; veja o que muda

Com o término das sustentações orais da acusação e das defesas, nesta terça-feira (14), os ministros consideram que o cronograma está "folgado". Havia expectativa de que o julgamento levasse quatro sessões, mas a análise deve ser concluída em duas.

Sustentação oral foi feita na manhã desta terça-feira (14), no primeiro dia de julgamento do Núcleo 4, acusado de participação na trama golpista

Quem são os réus do núcleo 4:

  • Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército; 
  • Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército; 
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal; 
  • Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército; 
  • Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército; 
  • Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal; 
  • Reginaldo Abreu, coronel do Exército.

Os sete réus respondem por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

No primeiro julgamento da trama golpista, no mês passado, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado, foram usados dois dias apenas para os advogados apresentarem seus argumentos. Além disso, o voto de quase 13 horas do ministro Luiz Fux atrasou a decisão.

A tendência é que as próximas votações sejam mais curtas. Isso porque questões preliminares e até argumentos processuais, como debates sobre a tipificação dos crimes, já foram enfrentados no julgamento do núcleo crucial do plano de golpe.

Leia mais

Imagem - PGR e Moraes afirmam que major do ES auxiliou na criação de fake news sobre urnas

PGR e Moraes afirmam que major do ES auxiliou na criação de fake news sobre urnas

Imagem - Defesa diz que major do ES participou só de uma reunião e não cometeu crime

Defesa diz que major do ES participou só de uma reunião e não cometeu crime

O julgamento do núcleo de desinformação será retomado na próxima semana com o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator). Em seguida, os ministros votam por ordem inversa de antiguidade: Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Flávio Dino se manifesta por último porque é o presidente da Primeira Turma.

Se houver maioria pelas condenações, a última etapa será definir a dosimetria, ou seja, o tamanho das penas. Os ministros esperam fazer isso na própria terça-feira da semana que vem.

No núcleo 4 estão sete denunciados que, segundo a PGR, ficaram responsáveis por "operações estratégicas de desinformação" e ataques ao sistema eleitoral e a instituições e autoridades.

O procurador-geral da República Paulo Gonet pediu a condenação de todos os sete réus. Segundo ele, a campanha de fake news está diretamente ligada ao desfecho violento do 8 de Janeiro de 2023. As defesas, por sua vez, buscaram minimizar as acusações contra seus clientes e afastá-los da cadeia de comando da trama golpista.

LEIA MAIS 

Trama golpista: PGR pede condenação de major do ES e mais 6 réus do núcleo de fake news

Major do ES suspeito de espalhar fake news é julgado; acompanhe

Trama golpista: STF começa a julgar núcleo com major do ES

Major do ES nega ao STF ter participado de trama golpista

Entenda acusações contra major do ES que será julgado pelo STF

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Julgamento

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais