Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Starlink vai passar a oferecer conexão de internet para celular nos EUA
Tecnologia

Starlink vai passar a oferecer conexão de internet para celular nos EUA

No momento, o serviço está limitado a mensagens de texto, mas, no futuro, a empresa pretende incorporar ligações e áudios

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 08:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 dez 2024 às 08:30
A Starlink, empresa de redes de satélites de Elon Musk, começou a oferecer serviços de conexão móvel para celulares nos EUA. A ideia da tecnologia Direct to Cell é conseguir levar internet para lugares que, atualmente, são considerados remotos e não possuem acesso à internet.
No momento, o serviço está limitado a mensagens de texto, mas, no futuro, a empresa pretende incorporar ligações e áudios.
celular
O serviço está limitado a mensagens de texto, mas, no futuro, a empresa pretende incorporar ligações e áudios Crédito: pixabay
Esse tipo de conexão oferecida pela Starlink não depende de torres terrestres nem dos terminais da companhia usados regularmente pelos clientes da empresa. Ele usa apenas os satélites da companhia para enviar e receber dados para os smartphones.
O programa, que já foi utilizado em situações emergenciais nos EUA, como o furacão Helene, foi aprovado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) e funciona com parcerias com operadoras de celular, como a T-Mobile, por exemplo. Não há informações sobre a chegada do sistema ao Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados