Que horas dar comida para o cachorro? Especialista indica rotina ideal

Cachorro adora rotina, e se tem algo que eles aprendem rápido é o horário em que a comida aparece no potinho. Por isso, é comum que tutores se perguntem se existe um momento certo para oferecer as refeições.

Segundo a veterinária Elisa Tibério, mestre pela USP (Universidade de São Paulo), especialista em comportamento, animais silvestres e zoologia, sim, existe, e acertar esse detalhe pode fazer toda a diferença na saúde e no comportamento do seu pet.

Independentemente de qual horário a refeição será oferecida, o importante é manter um padrão. Servir a comida sempre nos mesmos horários, além de criar uma rotina, ajuda o corpo do animal a funcionar melhor, reduz a ansiedade e evita aquela famosa "cara de pidão" fora de hora.

alimentação natural pra pet Crédito: Divulgação

Além disso, o hábito de dividir a porção diária em duas partes deixa a energia mais bem distribuída ao longo do dia. Por isso, para cães adultos, a dica geral é oferecer uma refeição logo após o início da manhã e outra no finalzinho da tarde, longe do horário que o pet costuma descansar e dormir. Assim, ele pode dormir mais leve e se livrar de eventuais desconfortos noturnos.

"É do comportamento natural do cão rodear a mesa enquanto estamos comendo. Nesses momentos, pode-se oferecer um petisco que não tenha valor calórico e seja preferencialmente de origem vegetal. Assim, não atrapalha a dieta deste animal. Duas opções fáceis são cenoura e chuchu", disse Elisa Tibério, veterinária.

O segredo é a consistência. Cães se sentem mais seguros quando sabem exatamente o que esperar em seus dias. E, além disso, encaixar os horários de alimentação na rotina facilita até mesmo as tarefas do tutor.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Existem outros detalhes para quem deseja aperfeiçoar a rotina alimentar dos cães. O primeiro é: nada de servir comida logo depois de brincadeiras intensas. Depois de muita corrida ou agito, o ideal é esperar pelo menos 40 minutos antes de alimentar o animal. Isso ajuda a prevenir problemas digestivos e até complicações sérias em raças grandes.

Filhotes são outra história: como estão crescendo e queimam energia o tempo todo, precisam comer mais vezes ao dia. Por isso, podem fazer até quatro refeições diárias.

Já os peludos com problemas de saúde, como diabetes ou obesidade, devem seguir orientações específicas do veterinário, tanto nos horários quanto na dieta, provavelmente feita com base em rações específicas.