Sobe para dez o número de mortos e cai para 299 os desaparecidos

Publicado em 26 de janeiro de 2019 às 17:48
- Atualizado há 6 anos
Natália Oliveira, de O Tempo (MG) - Neste sábado (26) subiu para dez o número de mortos após o rompimento da barragem Mina do Feijão em
Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cães farejadores são utilizados pelo Corpo de Bombeiros para ajudar a encontrar os corpos.
A médica do trabalho Marcelle Porto Cangussu, enteada do juiz Christian Garrido Higuchi, que coordena a Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), é a primeira vítima confirmada da tragédia do rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Um Instituto Médico-Legal (IML) foi montado em Brumadinho para ajudar na identificação das vítimas.
DESAPARECIDOS
Já o número de desaparecidos caiu para 299, ele foi atualizado após a confirmação de dez mortes e após os bombeiros registrarem alguns resgates.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o