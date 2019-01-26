Boletim atualizado

Sobe para dez o número de mortos e cai para 299 os desaparecidos

Cães farejadores são usados pelos bombeiros para ajudar a encontrar os corpos

Publicado em 26 de janeiro de 2019 às 17:48 - Atualizado há 6 anos

Crédito: UARLEN VALÉRIO/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Natália Oliveira, de O Tempo (MG) - Neste sábado (26) subiu para dez o número de mortos após o rompimento da barragem Mina do Feijão em

Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cães farejadores são utilizados pelo Corpo de Bombeiros para ajudar a encontrar os corpos.

A médica do trabalho Marcelle Porto Cangussu, enteada do juiz Christian Garrido Higuchi, que coordena a Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), é a primeira vítima confirmada da tragédia do rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Um Instituto Médico-Legal (IML) foi montado em Brumadinho para ajudar na identificação das vítimas.

DESAPARECIDOS

Já o número de desaparecidos caiu para 299, ele foi atualizado após a confirmação de dez mortes e após os bombeiros registrarem alguns resgates.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta