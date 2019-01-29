Tragédia

Sobe para 84 número de mortos em MG e há 276 desaparecidos

Rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, ocorreu na tarde de sexta-feira, dia 25

29 de janeiro de 2019

O fotojornalista capixaba Marlon Max, 32 anos, acompanhou de perto o trabalho de resgate de vítimas e de corpos em Brumadinho Crédito: Marlon Max

Até o momento, as equipes de resgate contabilizam 84 mortes confirmadas e 276 pessoas desaparecidas após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta. 31 vítimas já foram identificadas.

Na manhã desta terça-feira, cinco engenheiros que atestaram a segurança da barragem foram presos em Minas Gerais e em São Paulo.

