Home
>
Brasil
>
Sobe para 84 número de mortos em MG e há 276 desaparecidos

Sobe para 84 número de mortos em MG e há 276 desaparecidos

Rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, ocorreu na tarde de sexta-feira, dia 25

Estadão

Publicado em 29 de janeiro de 2019 às 22:52

 - Atualizado há 6 anos

O fotojornalista capixaba Marlon Max, 32 anos, acompanhou de perto o trabalho de resgate de vítimas e de corpos em Brumadinho Crédito: Marlon Max

Até o momento, as equipes de resgate contabilizam 84 mortes confirmadas e 276 pessoas desaparecidas após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta. 31 vítimas já foram identificadas.

Recomendado para você

Investigações apontam que gás foi liberado pela moradora de forma intencional, em uma tentativa de tirar a própria vida

Mulher provoca explosão em casa e deixa três policiais gravemente feridos

A investigação na USP durou mais de oito meses. O procedimento ocorreu a pedido da Procuradoria Geral da instituição, que apontou indícios de materialidade nas acusações

Professor de universidade pública é demitido após acusação de abuso sexual

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência no cinema. A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o celular dela tocou em uma ligação de um número desconhecido. O homem também teria feito ameaças de morte

Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em MG

> Brumadinho: dona da pousada Nova Estância é sepultada em MG

Na manhã desta terça-feira, cinco engenheiros que atestaram a segurança da barragem foram presos em Minas Gerais e em São Paulo.

> É um cenário com cheiro de morte, diz capixaba em Brumadinho

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais