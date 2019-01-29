Sobe para 84 número de mortos em MG e há 276 desaparecidos

Publicado em 29 de janeiro de 2019 às 22:52
- Atualizado há 6 anos
Até o momento, as equipes de resgate contabilizam 84 mortes confirmadas e 276 pessoas desaparecidas após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta. 31 vítimas já foram identificadas.
Na manhã desta terça-feira, cinco engenheiros que atestaram a segurança da barragem foram presos em Minas Gerais e em São Paulo.
