Sobe para 11 o número mortos após incêndio em hospital no RJ

Dos 103 pacientes que estavam no local no momento do fogo, 77 seguem internados em instituições de saúde de Maracanã e 14 foram levados para as casas