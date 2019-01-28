Home
Sismógrafos a 100 quilômetros de Brumadinho captaram rompimento

De acordo com o Centro de Sismologia da USP, o escoamento da lama foi registrado por sismógrafos em Bom Sucesso e Diamantina, em Minas