Home
>
Brasil
>
Sequestrador ameaça colocar fogo em ônibus, Ponte Rio-Niterói segue interditada

Sequestrador ameaça colocar fogo em ônibus, Ponte Rio-Niterói segue interditada

O suspeito teria se identificado como policial militar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 18 reféns ainda estão no ônibus