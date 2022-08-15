Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem Janones, Lula vai a 45%, Bolsonaro fica com 34%, e Ciro tem 8%, segundo BTG/FSB
Folha de São Paulo

Sem Janones, Lula vai a 45%, Bolsonaro fica com 34%, e Ciro tem 8%, segundo BTG/FSB

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 07:48

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual, realizada por telefone e divulgada nesta segunda-feira (15), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na corrida à Presidência da República, com 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada quando o entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos candidatos.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 34%, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 8%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Já na pesquisa espontânea, quando o entrevistado diz em quem pretende votar sem que os nomes lhe sejam apresentados, Lula cresceu três pontos percentuais foi de 38% para 41%, fora da margem de erro. Já Bolsonaro oscilou um ponto, de 31% para 32%, dentro da margem de erro.
O Instituto FSB ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 12 e 14 de agosto. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa custou R$ 128.957,83 e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-00603/2022.
PESQUISA ESTIMULADA
Essa é a primeira pesquisa BTG/FSB estimulada sem o nome do deputado federal André Janones (Avante), que desistiu da candidatura no dia 4 de agosto e passou a apoiar Lula. Veja a seguir os números:
- Lula (PT): 45%
- Jair Bolsonaro (PL): 34%
- Ciro Gomes (PDT): 8%
- Simone Tebet (MDB): 2%
- Felipe D'Ávila (Novo): 0%
- Soraya Thronicke (União Brasil): 0%
- José Maria Eymael (DC): 0%
- Vera Lúcia (PSTU): 0%
- Sofia Manzano (PCB): 0%
- Leonardo Péricles (UP): 0%
- Pablo Marçal (Pros): 0%
- Roberto Jefferson (PTB): 0%
- Nenhum: 5%
- Branco/nulo: 1%
- Não sabe/não respondeu: 2%
A soma das intenções de voto em D'Avila, Thronicke, Eymael, Vera Lúcia, Manzano, Péricles, Marçal e Jefferson dá 2%.
Como Lula tem 45% das intenções de voto e a soma dos outros candidatos dá 46%, o petista pode ganhar no primeiro turno, considerando a margem de erro (ele pode chegar a 47%).
Com a retirada de Janones e a inserção de Thronicke como novo nome do União Brasil, a pesquisa estimulada desta semana não pode ser comparada com a edição anterior, divulgada em 8 de agosto, pois as listas de candidatos são diferentes.
Na ocasião, Lula tinha 41%; Bolsonaro, 34%; Ciro, 7%; Tebet, 3%; Janones, 2%; Eymael e Marçal, 1% cada.
PESQUISA ESPONTÂNEA
O Instituto FSB também fez um levantamento das respostas espontâneas para a Presidência da República. Nesse cenário, Lula registrou 41%, e Bolsonaro, 32%.
O nome de Ciro Gomes foi citado por 3% dos entrevistados, e o de Simone Tebet, por 1%. Outros candidatos somaram 1% das menções espontâneas. Disseram votar em nenhum nome 5%, enquanto 4% indicaram que votariam branco ou nulo e 13% não souberam responder.
- Lula (PT): 41%
- Jair Bolsonaro (PL): 32%
- Ciro Gomes (PDT): 3%
- Simone Tebet (MDB): 1%
- Outros: 1%
- Nenhum: 5%
- Branco/nulo: 4%
- Não sabe/não respondeu: 13%
O prazo final dos partidos para o registro de candidaturas termina nesta segunda, e a campanha eleitoral começa oficialmente nesta terça-feira (16).
SEGUNDO TURNO
O Instituto FSB também projetou cinco cenários para o segundo turno. Lula venceria Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, enquanto Bolsonaro perderia para Ciro e empataria com Tebet na margem de erro. Confira:
Lula x Bolsonaro
Lula (PT): 53%
Jair Bolsonaro (PL): 38%
Nenhum: 4%
Branco/nulo: 4%
Não sabe/não respondeu: 2%
Lula x Ciro
Lula (PT): 50%
Ciro Gomes (PDT): 29%
Nenhum: 13%
Branco/nulo: 6%
Não sabe/não respondeu: 2%
Lula x Tebet
Lula (PT): 54%
Simone Tebet (MDB): 26%
Nenhum: 13%
Branco/nulo: 5%
Não sabe/não respondeu: 2%
Ciro x Bolsonaro
Ciro Gomes (PDT): 47%
Jair Bolsonaro (PL): 39%
Nenhum: 8%
Branco/nulo: 5%
Não sabe/não respondeu: 2%
Bolsonaro X Tebet
Jair Bolsonaro (PL): 42%
Simone Tebet (MDB): 40%
Nenhum: 11%
Branco/nulo: 4%
Não sabe/não respondeu: 3%
SOBRE O INSTITUTO
A FSB Pesquisa é um instituto fundado em 2008 e ligado ao grupo FSB Comunicação, que presta serviços a empresas e órgãos públicos. A empresa realiza levantamentos sobre intenções de voto para presidente desde a eleição de 2010. Essas pesquisas são realizadas principalmente por meio de entrevistas com eleitores feitas por telefone por operadores treinados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados