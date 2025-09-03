Home
Sem filhos, empresário gaúcho deixa herança para Neymar em testamento

Solteiro e sem filhos, empresário registra documento em junho e conta motivos para beneficiar o jogador Valor do patrimônio não foi divulgado; assessoria de atacante diz não ter sido informada do caso

ANA CORA LIMA

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:45

Com uma fortuna estimada em US$ 1,01 bilhão -o equivalente a R$ 6,1 bilhões na cotação atual-, segundo o site especializado em finanças esportivas Sportico, Neymar, 33, pode ampliar ainda mais seu patrimônio. Um empresário solteiro e sem filhos, morador do Rio Grande do Sul, registrou um testamento deixando todos os seus bens para o jogador. O valor da herança, no entanto, não foi revelado.

O documento foi oficializado em 12 de junho de 2025 no 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, na presença de duas testemunhas e de um tabelião substituto. A informação veio a público nesta semana, e o site GZH confirmou a autenticidade do testamento.

Gol do jogador Neymar do Santos, durante partida entre SANTOS X JUVENTUDE
Neymar defende atualmente o Santos no Brasileirão 2025 Crédito: Photo Premium/Folhapress

Aos 31 anos, o empresário, que preferiu não ter o nome divulgado, disse em entrevista que enfrenta problemas de saúde e explicou por que escolheu o atacante brasileiro, atualmente defendendo Santos no Brasileirão 2025. "Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele", começou

O empresário continuou a explicação sobre ter beneficiado Neymar. "Também sofro com difamação, sou muito ligado à família e a relação dele com o pai me lembra da minha, que já faleceu. Mas, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo raro hoje em dia", declarou.

Procurada pela reportagem, a assessoria do jogador afirmou não ter nenhum conhecimento oficial sobre o assunto: "Não chegou nenhuma informação".

