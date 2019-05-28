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Massacre em presídio

Sem espaço no IML, AM usa caminhão frigorífico para armazenar corpos

De acordo com a diretora do IML, Sanmya Leite, a capacidade do instituto é para 20 corpos, mas no momento há 44 aguardando identificação

Publicado em 

28 mai 2019 às 16:26

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 16:26

Massacre em Manaus deixou 55 mortos Crédito: Reprodução/TV Globo
Após uma onda de violência que deixou ao menos 55 mortos em presídios de Manaus, o governo do Amazonas tem tido dificuldade em armazenar e identificar corpos de vítimas do massacre. Nesta terça-feira (28), foi anunciada a transferência de nove presos para fora do estado.
O grande número de detentos mortos no IML (Instituto Médico Legal) para identificação levou o Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) a utilizar um caminhão frigorífico para armazenar os corpos.
De acordo com a diretora do IML, Sanmya Leite, a capacidade do instituto é para 20 corpos, mas no momento há 44 aguardando identificação, sendo 39 deles oriundos das quatro unidades prisionais do Amazonas onde foram registradas 40 mortes na segunda-feira.
Desses 40, somente um foi identificado e liberado. Os demais passaram pela necropsia e aguardam a conclusão do processo de identificação, informou Leite. 
"Os familiares já foram contatados e agora aguardamos apenas a identificação, que será por meio da papiloscopia ou, se preciso, odontologia ou exame de DNA", explicou a diretora. 
Os 15 corpos de presos mortos durante uma briga no Compaj no último domingo já foram identificados, todos por meio de papiloscopia, e liberados. 
Segundo a diretora do IML, dez deles tiveram como causa da morte as perfurações feitas por estoques produzidos a partir de escovas de dente e outros cinco foram vítimas de asfixia mecânica. A causa da morte dos outros 40 ainda não foi divulgada. 
Para reforçar a segurança na capital amazonense, o governo federal enviará cerca de cem homens até sexta-feira (31), para compor uma Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária.
Entre domingo e segunda-feira, 55 presos foram mortos por companheiros em quatro unidades prisionais de Manaus. A violência é atribuída a disputas internas da facção Família do Norte (FDN), que passou a controlar o tráfico de drogas no Amazonas desde massacrou integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), no início de 2017, também dentro de presídios.
Ao G1, o governador Wilson Lima (PSC) afirmou que irá providenciar a empresa Umanizzare, responsável pela administração dos presídios de Manaus, ainda neste ano, por meio de um novo processo licitatório. 
Após uma reunião com o comando da cúpula da segurança no estado, ele esteve no Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim) e no Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade), onde ocorreu a maior parte das mortes.

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