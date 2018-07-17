Rose e Casagrande abrem portas a dissidentes da base aliada

Rose e Casagrande Crédito: Arquivo | Gazeta Online

Enquanto o bloco dos 10 partidos aliados ao atual governador Paulo Hartung (MDB) não avançam na discussão do candidato que irão apoiar para o governo do Estado, seus concorrentes já preparam o caminho de suas siglas para receber o possíveis dissidentes. O ex-governador Renato Casagrande (PSB) e a senadora Rose de Freitas (Podemos), que lideram as pesquisas de intenção de voto, abriram as portas para a articulação, mas adotam o discurso de esperar as definições do bloco antes de partir para os convites.

O grupo  que inclui os partidos PSD, PSDB, MDB, PRB, PROS, PMN, PTB, PRP, Patriota e PTC  se reúne nesta terça-feira (17), na sede do PSD em Vitória, para tentar chegar a um acordo. Segundo o porta-voz do grupo, Neucimar Fraga (PSD), o objetivo é sair do encontro com um nome aprovado pelos partidos. Casagrande diz que é preciso respeitar a deliberação deles, mas que estará disposto a abrir as conversas.

"Nós vamos respeitar o tempo deles, não nos cabe avançar agora se eles ainda estão decidindo se terão um candidato ou não. Mas, da maneira mais ética possível, o PSB deu sinais de diálogo com todo mundo. A hora que encerrarem as discussões, estaremos dispostos a dialogar", afirma Casagrande.

O partido já conta com o apoio do PPS e do PP, além de estar encaminhado com o PCdoB e com o PDT. Sobre uma aliança com o partido do deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), Casagrande diz que "teve uma boa conversa na última semana" e que vê "com bons olhos a possibilidade de aliança". Nacionalmente, o ex-governador conta que está bem alinhado com "o movimento em torno da candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência".

A senadora Rose de Freitas afirma que tem conversado com lideranças partidárias "de manhã, de tarde e de noite", inclusive com membros da base governista. Entre os encontros que já teve, ela cita conversas com o presidente do diretório do MDB, Lelo Coimbra; o presidente do PDT, Sérgio Vidigal; e até o próprio vice-governador César Colnago, do PSDB.

Com o recesso no Senado, estou totalmente focada em construir nossa chapa. Temos conversado com muitos partidos e temos, sim, interesse em receber pessoas que estão na base do governo, já que há nela muitos militantes técnicos que ajudaram a organizar o governo. É lógico que eu gostaria de que eles nos ouvissem também, para possivelmente caminharmos juntos Rose de Freitas (Podemos) - Pré-candidata ao governo do Estado

Quem tem conversas adiantadas com ela é o deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Amaro Neto (PRB). Em entrevista ao Gazeta Online, Amaro diz que "não tem nada definido sobre isso. O partido está conversando, mas o que se decide de manhã, muda-se à tarde", mas não descartou a possibilidade da mudança de chapa.