Rosa autoriza silêncio a sócio de empresa que intermediou contrato da Covaxin

Ministra Rosa Weber. Foi a terceira mulher a ser nomeada ministra do Supremo Crédito: Carlos Moura|SCO|STF

De acordo com a decisão, o empresário tinha que comparecer ao interrogatório, mas poderia se recusar a responder perguntas "potencialmente incriminatórias".

Convocado como testemunha, Maximiano pediu ao STF para ser alçado ao status de investigado, o que lhe livraria de assinar o termo de compromisso em falar a verdade. A ministra, no entanto, disse que a condição não ficou "demonstrada de forma cristalina".

Rosa também autorizou que o empresário fosse acompanhado por um advogado durante o depoimento e deixou claro que ele não poderá "sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores". Maximiano teve os sigilos quebrados pela comissão parlamentar.

WIZARD FICOU EM SILÊNCIO

O contrato de R$ 1,6 bilhão para compra da Covaxin foi cancelado pelo Ministério da Saúde depois que suspeitas de corrupção e superfaturamento envolvendo a aquisição do imunizante vieram a público a partir dos depoimentos do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e do irmão do parlamentar, Luis Ricardo Miranda, que é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e relatou ter sofrido pressão 'atípica' para liberar a compra das doses da vacina indiana.