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Depoimento adiado

Rosa autoriza silêncio a sócio de empresa que intermediou contrato da Covaxin

Francisco Maximiano, sócio da empresa Precisa Medicamentos, que intermediou o contrato de compra da vacina indiana Covaxin, prestaria depoimento nesta quinta-feira

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2021 às 09:46
Ministra Rosa Weber. Foi a terceira mulher a ser nomeada ministra do Supremo
Ministra Rosa Weber. Foi a terceira mulher a ser nomeada ministra do Supremo Crédito: Carlos Moura|SCO|STF
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira, 30, o empresário Francisco Maximiano, sócio da empresa Precisa Medicamentos, que intermediou o contrato de compra da vacina indiana Covaxin, a ficar em silêncio na CPI da Covid. O depoimento dele estava marcado para esta quinta-feira (1º) e foi adiado, sem previsão de data. A comissão do Senado deve recorrer da decisão. 
De acordo com a decisão, o empresário tinha que comparecer ao interrogatório, mas poderia se recusar a responder perguntas "potencialmente incriminatórias".
Convocado como testemunha, Maximiano pediu ao STF para ser alçado ao status de investigado, o que lhe livraria de assinar o termo de compromisso em falar a verdade. A ministra, no entanto, disse que a condição não ficou "demonstrada de forma cristalina".

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Rosa também autorizou que o empresário fosse acompanhado por um advogado durante o depoimento e deixou claro que ele não poderá "sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores". Maximiano teve os sigilos quebrados pela comissão parlamentar.

WIZARD FICOU EM SILÊNCIO

Nesta quarta, blindado por um habeas corpus semelhante, o também empresário Carlos Wizard permaneceu calado a maior parte do depoimento na CPI. O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, disse que pretende recorrer da decisão que garantiu o salvo-conduto.

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O contrato de R$ 1,6 bilhão para compra da Covaxin foi cancelado pelo Ministério da Saúde depois que suspeitas de corrupção e superfaturamento envolvendo a aquisição do imunizante vieram a público a partir dos depoimentos do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e do irmão do parlamentar, Luis Ricardo Miranda, que é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e relatou ter sofrido pressão 'atípica' para liberar a compra das doses da vacina indiana.
A Polícia Federal e a Procuradoria da República no Distrito Federal abriram investigações para apurar se houve irregularidade nas tratativas para aquisição do imunizante fabricado pelo laboratório indiano Bharat Biotech.

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