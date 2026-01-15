Home
Rio: seis pessoas são presas em nova fase da Operação Contenção, contra o Comando Vermelho

A operação conta com a participação de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope)

Geovanna Hora

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:59

Violência no Rio de Janeiro em combate contra o Comando Vermelho. Megaoperação no Rio
Violência no Rio de Janeiro em combate contra o Comando Vermelho. Megaoperação no Rio Crédito: Ricardo Moraes/Folhapress/Reuters

As polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro realizam nesta quinta-feira, 15, mais uma fase da Operação Contenção, voltada ao combate ao avanço do Comando Vermelho. A ação ocorre na Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. De acordo com a Polícia Civil, os alvos são narcoterroristas ligados à facção criminosa. Até o momento, seis pessoas foram presas.

Além dos mandados de prisão, os policiais também cumprem mandados de busca e apreensão. Não há informações sobre o total de ordens judiciais a serem cumpridas. A operação conta com a participação de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

"A ação foi deflagrada após intenso trabalho de investigação e inteligência desenvolvido pela DRE, que permitiu a identificação dos alvos e da dinâmica criminosa na região", afirmou a Polícia Civil em comunicado. A primeira fase da Operação Contenção, realizada em 28 de outubro do ano passado, foi a mais letal da história do Rio de Janeiro, com 122 mortos - cinco deles policiais. Segundo a Polícia Civil, ao todo, 136 suspeitos foram mortos em confrontos ao longo de todas as fases da ação.

