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Saúde

Rio registra 66 mortes e 1.208 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Mais 415 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19 no Estado, e 268.718 pacientes se curaram

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 19:03
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 66 mortes por Covid-19 e 1.208 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (20), pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 19.836 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 292.621 casos. Mais 415 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 268.718 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (11.672), São Gonçalo (770), Duque de Caxias (768), Nova Iguaçu (652), São João de Meriti (475), Niterói (472), Campos dos Goytacazes (414), Belford Roxo (319), Petrópolis (240) e Magé (238).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (114.274), Niterói (14.854), São Gonçalo (13.285), Belford Roxo (10.586), Duque de Caxias (10.413), Macaé (8.901), Nova Iguaçu (7.262), Volta Redonda (7.060), Campos dos Goytacazes (7.016) e Teresópolis (6.831).

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