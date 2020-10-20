Rio registra 66 mortes e 1.208 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 66 mortes por Covid-19 e 1.208 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (20), pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 19.836 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 292.621 casos. Mais 415 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 268.718 pacientes se curaram.