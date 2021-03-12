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Medicamento

Covid-19: Anvisa aprova Remdesivir para tratar pacientes; OMS diz ser ineficaz

Agência Nacional de Vigilância Sanitária certificou o medicamento para ser usado em pacientes de Covid-19, que precisam de suporte de oxigênio. OMS não recomenda

Publicado em 12 de Março de 2021 às 13:19

Publicado em 

12 mar 2021 às 13:19
Remdesivir é um antiviral que se mostrou eficaz na fase inflamatória da Covid-1
Remdesivir é um antiviral que se mostrou eficaz na fase inflamatória da Covid-19 Crédito: Getty Images
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou, nesta sexta-feira (12), ter aprovado o primeiro medicamento que poderá ser usado em pacientes de Covid-19, o remdesivir.  O remédio é indicado para pessoas hospitalizadas com quadro de pneumonia e que precisam de suporte de oxigênio, desde que não estejam em ventilação mecânica, e não deve ser tomado como preventivo da doença.
"É o primeiro medicamento aprovado em bula com indicação em bula para Covid-19", diz Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa. Segundo ele, a aprovação indica que o medicamento teve dados de segurança e eficácia analisados.
O pedido foi feito em 6 de agosto. Segundo a equipe técnica da Anvisa, como os estudos ainda estão sendo desenvolvidos, há pontos extras a serem acompanhados ao longo dos próximos meses. 

OMS NÃO RECOMENDA O MEDICAMENTO

A decisão da Anvisa é contraria à recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que não recomenda o uso do remdesivir para casos de Covid-19. Organização afirma ue não há evidências de que ele possa reduzir o risco de morte ou a necessidade de ventilação mecânica. As orientações se baseiam em um estudo, publicado na BMJ, que analisou mais de 7 mil pacientes.

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OUTRO PAÍSES

O medicamento já teve seu registro aprovado ou aval para uso temporário concedido por agências de outros 50 países, como Estados Unidos, Canadá, Suíça e Austrália. Nos EUA, também foi o primeiro tratamento para Covid-19 aprovado pela agência regulatória do país, a FDA (Food and Drug Administration).
O Rendesivir é produzido pela Gilead Sciences. Segundo a empresa, o medicamento apresentou em estudos benefícios na redução da mortalidade e diminuição da necessidade de ventilação mecânica, além de redução do tempo de internação.

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