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Julgamento

Relator vota pela soltura de Temer e Coronel Lima

Para o ministro Antônio Saldanha Palheiro, as prisões são ilegais e não há justificativas para mantê-los presos antes da sentença do processo

Publicado em 

14 mai 2019 às 18:03

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 18:03

Sede do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília Crédito: Reprodução internet
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antonio Saldanha Palheiro votou nesta terça-feira (14) a favor da soltura do ex-presidente Michel Temer e do amigo João Baptista Lima, conhecido como Coronel Lima.
Para o ministro relator do pedido de habeas corpus, as prisões de Temer e Lima, determinadas na semana passada pela segunda instância da Justiça Federal no Rio de Janeiro, são ilegais e não há justificativas para mantê-los presos antes da sentença do processo.
O caso é julgado nesta tarde pela Sexta Turma do STJ. "Além de razoavelmente antigos os fatos, o prestígio político para a empreitada criminosa não mais persiste. Michel Temer deixou a Presidência da República no início deste ano e não exerce mais cargo de relevo", disse o ministro.
O ex-presidente e seu amigo são investigados na Operação Descontaminação, da Polícia Federal, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga desvios da ordem de R$ 1,8 bilhão nas obras da Usina Nuclear Angra 3.
Após o voto do relator, a votação continua para a tomada de mais três votos.

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