Home
>
Brasil
>
Rejeito de Brumadinho deve chegar à hidrelétrica de Furnas

Rejeito de Brumadinho deve chegar à hidrelétrica de Furnas

A barragem da usina hidrelétrica Retiro Baixo, confirmou a Agência Nacional de Águas (ANA), está localizada a 220 km do local do rompimento