Rede elétrica subterrânea explode no centro de SP

A Enel, concessionária de eletricidade, informou que ocorreu um curto-circuito em um ponto de conexão entre a rede da distribuidora e a rede de iluminação pública, e os postes da rua foram afetados.

Explosão aconteceu em São Paulo, na tarde da última segunda-feira (11). (Reprodução/Redes Sociais )

Explosões em uma rede subterrânea de eletricidade na Praça da República, no centro de São Paulo, assustaram pedestres que passavam pelas imediações, na tarde desta terça-feira, 11. Não houve registro de feridos. À noite, a Enel, concessionária de eletricidade, informou que ocorreu um curto-circuito em um ponto de conexão entre a rede da distribuidora e a rede de iluminação pública, e os postes da rua foram afetados.

Vídeos gravados por testemunhas da explosão viralizaram nas redes sociais. Eles mostram muita fumaça saindo do chão, enquanto são ouvidas seguidas explosões, em meio à chuva que atingia a capital paulista na tarde desta terça-feira.

Em notas emitidas à noite, a Enel São Paulo informou que uma equipe da distribuidora estava no local inspecionando a galeria e verificou que o problema ocorreu no ponto de conexão entre as redes da concessionária e de iluminação pública. Segundo a empresa, os postes de iluminação pública foram afetados, mas não houve queda de energia para clientes no entorno da praça.

