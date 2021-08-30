Quadrilha rouba banco e faz moradores reféns em cidade de São Paulo

Criminosos fizeram 'escudo humano' com moradores de Araçatuba Crédito: Reprodução/Twitter

Criminosos fortemente armados invadiram a cidade de Araçatuba, a 521 km da capital São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30). A quadrilha promoveu o terror com o objetivo de roubar dinheiro de uma agência bancária na região central da cidade.

(veja os vídeos abaixo). Segundo a Folha de São Paulo , moradores que passavam pela região foram feitos reféns e usados como escudos humanos, amarrados nos tetos de carros. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram outros reféns sentados no meio da rua e andando a pé na frente dos criminosos

Isso não pode ser real. Socorro Araçatuba pic.twitter.com/867R71GH3t — Lucas Julioti (@JuliotiLucas) August 30, 2021

Aflição total, meu Deus, oremos por todas essas pessoas que estão sendo feitas de reféns nesse mega assalto aqui em Araçatuba ??? #Araçatuba #OremPorAraçatuba pic.twitter.com/lBo4Ti2rk0 — thales (@thalespatrizzi) August 30, 2021

Jesus gente???? estão com pessoas amarradas em cima dos carros Jesus, Jesus proteja Araçatuba senhor #ARACATUBA pic.twitter.com/aYG9TegDvS — Pituguinha (@mfviana) August 30, 2021

A quadrilha atirou para cima, usou explosivos e colocou fogo em veículos para dificultar o acesso dos policiais. Rodovias foram bloqueadas e motoristas tiveram dificuldade de acesso à cidade. Além disso, o grupo utilizou um drone para monitorar a movimentação.

Até o momento não há informações oficiais sobre mortos ou feridos. A quadrilha fugiu após a ação e também não foi divulgado o valor roubado. Após a fuga, moradores fizeram imagens de explosivos abandonados pelas ruas da cidade.

Criminosos armados fizeram moradores de Araçatuba (SP) reféns após ataque a banco Crédito: Reprodução/Twitter