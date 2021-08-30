Quadrilha rouba banco e faz moradores reféns em cidade de São Paulo

Criminosos fortemente armados invadiram a cidade de Araçatuba, a 521 km da capital São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30). A quadrilha promoveu o terror com o objetivo de roubar dinheiro de uma agência bancária na região central da cidade.
Segundo a Folha de São Paulo, moradores que passavam pela região foram feitos reféns e usados como escudos humanos, amarrados nos tetos de carros. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram outros reféns sentados no meio da rua e andando a pé na frente dos criminosos (veja os vídeos abaixo).
A quadrilha atirou para cima, usou explosivos e colocou fogo em veículos para dificultar o acesso dos policiais. Rodovias foram bloqueadas e motoristas tiveram dificuldade de acesso à cidade. Além disso, o grupo utilizou um drone para monitorar a movimentação.
Até o momento não há informações oficiais sobre mortos ou feridos. A quadrilha fugiu após a ação e também não foi divulgado o valor roubado. Após a fuga, moradores fizeram imagens de explosivos abandonados pelas ruas da cidade.
A Polícia Militar isolou a região onde os assaltantes atuaram e orienta quem circula pelas ruas a voltar para casa até que uma varredura especializada localize e retire os explosivos. Há a desconfiança de que um caminhão abandonado pelo grupo na região central esteja cheio de bombas usadas em assaltos.