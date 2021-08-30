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Madrugada de terror

Quadrilha rouba banco e faz moradores reféns em cidade de São Paulo

Moradores que passavam pela região foram usados como escudos humanos, amarrados nos tetos de carros

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 06:37

Publicado em 

30 ago 2021 às 06:37
Criminosos fizeram 'escudo humano' com moradores de Araçatuba
Criminosos fizeram 'escudo humano' com moradores de Araçatuba Crédito: Reprodução/Twitter
Criminosos fortemente armados invadiram a cidade de Araçatuba, a 521 km da capital São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30). A quadrilha promoveu o terror com o objetivo de roubar dinheiro de uma agência bancária na região central da cidade.
Segundo a Folha de São Paulo, moradores que passavam pela região foram feitos reféns e usados como escudos humanos, amarrados nos tetos de carros. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram outros reféns sentados no meio da rua e andando a pé na frente dos criminosos (veja os vídeos abaixo).
A quadrilha atirou para cima, usou explosivos e colocou fogo em veículos para dificultar o acesso dos policiais. Rodovias foram bloqueadas e motoristas tiveram dificuldade de acesso à cidade. Além disso, o grupo utilizou um drone para monitorar a movimentação.
Até o momento não há informações oficiais sobre mortos ou feridos. A quadrilha fugiu após a ação e também não foi divulgado o valor roubado. Após a fuga, moradores fizeram imagens de explosivos abandonados pelas ruas da cidade.
Criminosos armados fizeram moradores de Araçatuba (SP) reféns após ataque a banco
Criminosos armados fizeram moradores de Araçatuba (SP) reféns após ataque a banco Crédito: Reprodução/Twitter
A Polícia Militar isolou a região onde os assaltantes atuaram e orienta quem circula pelas ruas a voltar para casa até que uma varredura especializada localize e retire os explosivos. Há a desconfiança de que um caminhão abandonado pelo grupo na região central esteja cheio de bombas usadas em assaltos.

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