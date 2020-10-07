Publicitário é agredido na rua e diz que houve motivação racista e homofóbica

A agressão já estava acontecendo quando o vídeo, divulgado nas redes sociais, se inicia. Robson, que está de camisa cinza claro, é cercado pelos três homens, dois de camisa branca e um de camisa preta. Um deles atinge Robson no rosto com um soco, que cai no chão. Logo em seguida, a Guarda Municipal aparece e dispersa os agressores. O publicitário teve ferimentos nos lábios.