De olho no calendário

Próximo feriado prolongado no país será em 20 de novembro; entenda

Até lá, haverá outros quatro feriados, sendo que três deles caem em um domingo, e o outro, em um sábado

O próximo feriado prolongado no país será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que cai numa quinta-feira, com possibilidade de emenda de quatro dias com o fim de semana.>