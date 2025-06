Confira datas

Provas do Enade serão aplicadas em outubro e novembro; veja cursos avaliados

Exame é obrigatório e avalia cursos de graduação; edital traz cronograma e regras da avaliação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025 (veja aqui) . O exame avalia os cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia) no país. >

O edital detalha os prazos para inscrições, aplicação das provas, avaliação da prática docente para as licenciaturas e divulgação dos resultados, divididos conforme o tipo de curso e modalidade do exame.>

Neste ano, deverão fazer a prova os estudantes concluintes de bacharelados e licenciaturas, com de 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso e que não tenham previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2026.>