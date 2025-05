Saiba critérios

MEC volta a dar certificação do ensino médio a partir do Enem

Candidatos podem obter diploma do ensino médio com nota do exame, desde que atendam aos requisitos mínimos do MEC; saiba quais

Publicado em 26 de maio de 2025 às 17:41

SÃO PAULO - Com as inscrições abertas, o Enem 2025 também marcará o retorno da certificação do ensino médio, que havia sido suspensa em 2017. Isso significa que os candidatos que atingirem a nota mínima exigida poderão obter o diploma de conclusão do ensino médio por meio do exame.>

O Inep, órgão do Ministério da Educação e responsável pela organização do Enem, divulgou os critérios para a certificação do ensino médio por meio da prova.>

As inscrições para o Enem 2025 seguem até o dia 6 de junho Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Segundo o edital, os participantes deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:>

Pontuação mínima igual ou maior a 450 pontos em cada área do conhecimento – matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas – conforme o padrão de desempenho básico definido pelo Inep;

Ter a pontuação mínima de 500 pontos na redação;



Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame.

>

>

Atendendo esses requisitos, o participante poderá solicitar o certificado em uma das unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou às instituições estaduais conveniadas, juntamente com a documentação necessária.>

As inscrições para o Enem 2025 seguem até o dia 6 de junho. Para se inscrever, o candidato deve acessar a Página do Participante, site oficial do Enem.>

Neste ano, o valor da taxa de inscrição é de R$ 85. A validade da inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa.>

Na maior parte do país, o exame será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. As cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, localizadas no Pará, realizarão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro – devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).>

CALENDÁRIO DO ENEM 2025>

Período de inscrição geral: 26 de maio a 6 de junho

26 de maio a 6 de junho Pagamento da taxa de inscrição: até 11 de junho



até 11 de junho Primeiro dia de provas: 9 de novembro



9 de novembro Segundo dia de provas: 16 de novembro



16 de novembro Aplicação das provas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro >

