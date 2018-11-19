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Educação

Prova do Enade será aplicada neste domingo (25)

O exame é o principal componente para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 17:30

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 17:30

Uma das novidades dessa edição é o Aplicativo do Enade, disponível nas plataformas Google Play e Apple Store Crédito: Reprodução | internet
Estudantes que participarão do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) neste domingo (25) têm até quarta-feira (21) para preencher o Questionário do Estudante. Assim como a participação na prova, o preenchimento do questionário é requisito para colação de grau. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) diz que não haverá mais a opção de preencher o Questionário após a aplicação do Enade, como ocorria até 2016.
As informações sobre o exame estão disponíveis no site do Enade. Uma das novidades dessa edição é o Aplicativo do Enade, disponível nas plataformas Google Play e Apple Store. Com a nova tecnologia, todas as etapas de responsabilidade do participante podem ser feitas por meio de smartphones e tablets. O Inep soluciona dúvidas sobre o processo por meio do Fale Conosco, exclusivamente pelo autoatendimento.
A PROVA
O Enade será aplicado neste domingo (25) a 550 mil estudantes de cursos de 27 áreas do conhecimento. A prova é voltada para alunos que estão concluindo cursos de graduação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar no histórico escolar.
O Enade é o principal componente para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos superiores. A avaliação se repete a cada três anos.
O Cartão de Confirmação de Inscrição do Enade 2018 está disponível no endereço enade.inep.gov.br. O documento traz informações sobre o local de prova, horários e atendimentos, caso tenham sido solicitados e aprovados.
ÁREAS AVALIADAS EM 2018
Grau de Bacharel: Administração; Administração Pública; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social  Jornalismo; Comunicação Social - Publicidade e Propaganda; Design; Direito; Psicologia; Relações Internacionais; Secretariado Executivo; Serviço Social; Teologia; Turismo.
Grau de Tecnólogo: Tecnologia em Comércio Exterior; Tecnologia em Design de Interiores; Tecnologia em Design de Moda; Tecnologia em Design Gráfico; Tecnologia em Gastronomia; Tecnologia em Gestão Comercial; Tecnologia em Gestão da Qualidade; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Tecnologia em Gestão Financeira; Tecnologia em Gestão Pública; Tecnologia em Logística; Tecnologia em Marketing; Tecnologia em Processos Gerenciais.

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