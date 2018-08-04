PROS fecha com Casagrande, e PRB indefinido sobre Rose

Devanir disse que a chapa para deputado federal não está fechada. Já Sandro Locutor buscou alternativa Crédito: Vitor Jubini | Tati Beling/Ales

Uma maratona de reuniões nesta sexta-feira (3), na véspera da realização das derradeiras convenções partidárias, não pôs fim às indefinições que ainda rondam as coligações a serem firmadas entre as siglas para as eleições de outubro. O PRB, por exemplo, que já havia assinado uma carta em apoio à senadora Rose de Freitas (Podemos) na disputa pelo Palácio Anchieta, vai deixar em aberto, na convenção de hoje, o nome a ser chancelado pelo partido.

"Não é nosso desejo trocar a majoritária, nosso desejo é caminhar com a Rose. Mas infelizmente a gente não conseguiu fechar a proporcional. A chapa de federal não fecha. Já fizemos o sacrifício que é descer o Amaro (Neto) para federal. Não podemos matar nossa chapa", afirma o secretário-geral do PRB, Devanir Ferreira. Além de Amaro, o PRB também tem a pré-candidatura do ex-prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, para a Câmara.

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) já está rondando o partido. "O Casagrande chegou a procurar a gente, me ligou e perguntou se já estava fechado e que se não estiver ele está de portas abertas", conta Amaro. Já Devanir não descarta conversas com o PTB de Aridelmo Teixeira, outro pré-candidato ao governo do Estado.

O PROS do deputado estadual Sandro Locutor, antes hartunguista, selou parceria com Casagrande nesta sexta, rompendo aliança já firmada também com o PRB.

"O PROS tinha compromisso com o atual governador, Paulo Hartung. Mas com a desistência dele, a gente abriu conversa com todo mundo", disse Locutor. "Houve a 'descida' do Amaro e a gente precisava buscar alternativa. Mas estamos aguardando quem sabe a possibilidade de eles (PRB) virem para cá", projeta.

O PROS também vai deixar em aberto as coligações proporcionais, para acertar detalhes, mas na órbita do PSB. Os partidos podem bater o martelo até segunda-feira, quando formalizam as coligações na Justiça Eleitoral.

MDB

O jogo de "vem para lá, vem para cá" passa também por especulações e pelo MDB. Enquanto o presidente estadual do partido, Lelo Coimbra, reunia-se com o grupo de Rose, como relata o presidente do Podemos, Gilson Daniel, o presidente do PTB, Serjão Magalhães, conta que conversava com Paulo Roberto Ferreira, outro interlocutor emedebista e novo secretário de Estado da Casa Civil. Lelo, no entanto, já chamou Rose de nossa candidata. Gilson Daniel não acredita em nenhuma reviravolta. Nem do PRB e tampouco do MDB. A convenção do partido de Hartung também será realizada hoje. A assessoria do governador informou que não está prevista a ida dele lá.

SENADO

Enquanto isso, o PR do senador Magno Malta segue sem definição. Há conversas com PSB, Podemos e PSL. A convenção do PR será apenas amanhã. E outros nomes são cotados para entrar na disputa. Nesta sexta, o presidente do PSD, Neucimar Fraga, chegou a citar o ex-secretário da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior e o deputado estadual Enivaldo dos Anjos, ambos o PSD, como possibilidades, além do ex-secretário de Segurança Pública, André Garcia (MDB), que confirmou que recebeu convite do partido, mas ainda o avaliava. A reportagem não conseguiu contato com Fonseca Júnior e Enivaldo.

PRESIDENCIÁVEIS

O fim de semana será de maratona de convenções partidárias no Estado, com presença de dois presidenciáveis.

Neste sábado (4) será a vez do pedetista Ciro Gomes, que deverá participar da convenção do PDT, em Jardim Limoeiro, na Serra. O partido já fechou apoio ao ex-governador Renato Casagrande (PSB).

No domingo (5), o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) voltará ao Estado para participar da convenção do PR, em Vila Velha, onde Magno Malta será confirmado candidato à reeleição ao Senado. A expectativa é que ele anuncie qual pré-candidato ao governo do Estado deverá apoiar.

AGENDA DAS CONVENÇÕES

SÁBADO

PSB

Às 8h, no Cerimonial Oásis, Vitória.

PDT

Às 8h30, no Cerimonial Porto Bello, em Jardim Limoeiro, Serra. O presidenciável Ciro Gomes é esperado.

MDB

Às 9h, no Hotel Comfort Suítes, Praia do Canto.

PRB

Às 9h, no Auditório 2 Augusto Ruschi, na Assembleia Legislativa.

PSOL

Às 9h, na Assembleia.

PP

Às 9h, na Câmara de Vitória.

PCdoB

Às 9h, no Ifes de Vitória.

PTB

Às 9h, no Álvares Cabral.

PROS

Às 9h, na Avenida Kleber Andrade, 37, Campo Grande, Cariacica.

PHS

Às 13h, na Câmara de Vitória.

DOMINGO

PSL

Às 8h, na Avenida Dante Michelini, 1.535, na Mata da Praia.

PATRIOTA (EX-PEN)

Às 8h, na Rua Rosa de Ouro, em Novo México.

PR

Às 9h, no Cerimonial Casa Di Lucca, Vila Velha. O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) é esperado.

PRP

Às 9h, no auditório Hermógenes Fonseca, na Assembleia Legislativa.

PMN

Às 9h, no plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia.

PPS

Às 9h, na Câmara de Vitória.

PTC

Às 13h, na Câmara de Vitória.

PV

Às 13h, na Câmara de Vitória.

PT