Promotoria prorroga por 4 meses força-tarefa sobre mortes no Jacarezinho

Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho Crédito: Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress

A prorrogação se deve à falta de conclusão sobre a atuação dos policiais envolvidos na operação. O coordenador de Segurança Pública do MP-RJ, Reinaldo Lomba, afirmou em audiência na Assembleia Legislativa que uma das maiores dificuldades da investigação é localizar testemunhas.

"Já realizamos cem buscas ativas para localizar testemunhas e informantes. Porém, o acesso não está sendo fácil, é nossa grande dificuldade", disse ele, na sexta-feira (3).