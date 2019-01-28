Home
>
Brasil
>
Procurador: Vale não mostra preocupação com trabalhador após tragédia

Procurador: Vale não mostra preocupação com trabalhador após tragédia

tragédia ocorrida com o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho (MG) poderia ter sido evitada caso a Vale tivesse assumido responsabilidades trabalhistas